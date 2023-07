Les actions européennes du secteur du voyage ont subi des prises de bénéfices après le début de la saison des bénéfices et les conditions météorologiques extrêmes de juillet, mais de nombreux investisseurs misent sur des valorisations relativement attrayantes et sur une demande solide pour continuer à soutenir le secteur.

Un indice des valeurs européennes du voyage et des loisirs a augmenté de 33 % au cours de l'année dernière, battant même les favoris du marché tels que le luxe et la défense et devançant de plus de 23 points de pourcentage le marché dans son ensemble.

L'indice a légèrement reculé par rapport aux sommets atteints en mai, mais il reste l'un des plus performants de l'année, grâce à la hausse plus marquée des prix des billets d'avion et des tarifs hôteliers, à la suite de la suppression progressive des restrictions imposées par le COVID-19 avant les vacances d'été.

"Pour de nombreuses personnes, la pandémie est maintenant terminée et c'est le moment de voyager loin de chez soi", a déclaré Corinne Martin, gestionnaire de fonds chez Ofi Invest à Paris.

Les compagnies aériennes, les croisiéristes et les hôteliers ont été les principaux bénéficiaires, tout comme les constructeurs d'avions et de moteurs. La reprise des vols long-courriers a permis à Rolls-Royce de revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 20 % mercredi.

Selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre de pays exempts de restrictions a été multiplié par trois en un an pour atteindre plus de 180 et les arrivées de touristes internationaux se rapprochent des niveaux d'avant l'Académie. L'Europe est l'une des régions qui a le plus progressé.

Le moment où la Chine a annoncé la fin des restrictions sanitaires en 2022 était probablement le meilleur moment pour investir dans les actions du secteur du voyage. L'indice STOXX des voyages a gagné 20 % au premier trimestre de l'année, soit la plus forte hausse depuis le déploiement des vaccins COVID au dernier trimestre de 2020, lorsqu'il avait augmenté de 29 %.

Les traders voient encore d'autres opportunités à venir, même si les marchés sont confrontés à une incertitude macroéconomique croissante et que l'Europe est aux prises avec des conditions météorologiques extrêmes.

Les vents contraires auxquels sont confrontés les voyageurs chinois, tels que les retards dans la délivrance des passeports et les tarifs élevés, devraient progressivement se stabiliser, a déclaré M. Martin de l'Ofi. Les Jeux olympiques de Paris et le championnat d'Europe de football de l'UEFA en Allemagne l'année prochaine soutiendront également la croissance.

"Les perspectives de l'industrie mondiale semblent bonnes pour 2024, mais il y a probablement moins de place pour les bonnes surprises", a déclaré M. Martin.

"Les voyages d'affaires ont encore de la marge pour rattraper leur retard, mais ils sont aussi très sensibles à un ralentissement économique."

Goldman Sachs s'attend à ce que les estimations consensuelles des bénéfices soient considérablement revues à la hausse cette année. Pour 2024, elle estime que le débat portera sur la durabilité des tendances actuelles, la hausse du chômage au Royaume-Uni entraînant une modération de la croissance de la demande de loisirs.

LES GENS VEULENT PLUS DE VACANCES

Ryanair, la plus grande compagnie aérienne d'Europe par le nombre de passagers, a enregistré des bénéfices records la semaine dernière et a déclaré que la demande semblait solide pour le reste de l'été, bien qu'elle ait averti que la croissance des tarifs pourrait s'affaiblir. Elle n'a vu aucun signe de changement dans les habitudes de réservation en raison de la canicule qui sévit dans le sud de l'Europe.

Les analystes de BofA ont déclaré que les perspectives tarifaires de Ryanair étaient prudentes. Ils restent acheteurs, notant qu'à 11 fois les bénéfices de 2024, l'action affiche une décote injustifiée et n'offre aucune croissance.

Les investisseurs ont été attirés par les signes indiquant que les consommateurs ont continué à dépenser de l'argent pour les voyages, même si la crise du coût de la vie les a forcés à réduire leurs dépenses sur d'autres postes discrétionnaires.

"Désormais, le budget vacances n'est plus une variable d'ajustement pour les familles", a déclaré Jerome Schupp, gestionnaire de fonds chez Prime Partners à Genève.

M. Schupp a investi dans Visa, en pariant sur l'utilisation par les clients de leurs cartes de crédit à l'étranger. Il s'est également tourné vers les marchés obligataires pour s'exposer aux compagnies aériennes, attiré par des rendements élevés et après que les appels de fonds de transporteurs tels qu'Air France ont stabilisé leurs finances.

Cristina Matti, gestionnaire du fonds Amundi Small and Midcaps, a déclaré que leurs portefeuilles étaient encore plus exposés aux hôteliers qu'aux compagnies aériennes, ajoutant qu'elle serait surprise si le flux d'informations actuel sur les conditions météorologiques entraînait des annulations massives.

Andrea Scauri, gestionnaire de fonds chez Lemanik, a déclaré que les compagnies aériennes étaient confrontées à la volatilité des prix du carburant et aux grèves du personnel, et qu'il avait donc choisi de jouer la reprise grâce à des titres tels que l'agence de voyage Lastminute.

"Après deux ans de COVID, de smartworking à la maison, les gens ont réalisé qu'ils voulaient prendre plus de vacances. Il semble évident qu'il s'agit d'une tendance forte", a-t-il déclaré.

Selon Refinitiv Datastream, les revenus des voyages et des loisirs en Europe devraient augmenter de 63 % cette année et de 23 % en 2024. Ces deux taux sont supérieurs à ceux prévus pour l'ensemble du marché.