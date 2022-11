Les minerais et les valeurs énergétiques tirent le FTSE 100 vers le bas alors que la Chine maintient la politique COVID

Le blue-chip FTSE 100 a chuté de 0,5% lundi, tandis que le mid-cap FTSE 250 était en baisse de 0,1% à 0808 GMT.

Les valeurs de l'énergie et les mineurs étaient en baisse de 1,1 % et 0,2 %, respectivement, suivant les prix des matières premières qui ont été frappés par les restrictions strictes de COVID-19 qui ont assombri les perspectives de la demande chinoise. [O/R] [METL/]

Le créancier hypothécaire Halifax a déclaré que les prix des maisons britanniques ont baissé en octobre au rythme mensuel le plus rapide depuis février 2021. Le secteur des matériaux de construction a glissé de 0,4 %.

GSK Plc a glissé de 2,0 % après que le fabricant britannique de médicaments a déclaré que son médicament contre le cancer du sang, Blenrep, a échoué à l'objectif principal d'une étude de stade avancé.

Les actions de Joules Group ont plongé de 34,4 % après que le détaillant de mode britannique en difficulté a déclaré être en discussions avancées avec ses investisseurs pour un investissement de base dans une levée de fonds pour la société.