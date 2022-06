Merketmind : Allez-y doucement

Allez-y doucement. Tel semble être le message des marchés mondiaux aux décideurs politiques au début d'une semaine chargée.

Mais, avec la Russie prête pour un défaut souverain et ses missiles frappant Kiev pour la première fois depuis des semaines, les investisseurs auront du mal.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine ont maintenu leur rhétorique faucon, la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, ayant déclaré vendredi qu'une autre hausse des taux d'intérêt de 75 points de base en juillet était son "point de départ". Mais les marchés ont revu à la baisse les paris sur des hausses de taux agressives.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux se sont redressés vers la fin de la semaine dernière, impliquant un taux d'intérêt terminal américain d'environ 3,5 % d'ici la mi-2023, bien en dessous du pic de plus de 4 % observé il y a deux semaines.

Même une hausse des taux de 75 pb n'est pas considérée comme un pari gagné d'avance le mois prochain, car les indices de surprise des données économiques en Europe et aux États-Unis se sont effondrés ces dernières semaines. Citibank prévoit une probabilité de près de 50 % d'une récession mondiale.

Les marchés apprécient cette musique d'ambiance, les actions mondiales prolongeant leurs gains après avoir enregistré vendredi leur plus forte hausse en une journée depuis plus de trois mois. Le dollar est en difficulté par rapport à ses principaux rivaux et les rendements du Trésor à 10 ans tournent autour de 3,13 %, bien en dessous des sommets de plus de dix ans de 3,46 %.

Il y a beaucoup d'événements cette semaine qui peuvent faire trébucher le rallye naissant. Tout d'abord, le forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra sera un moment fort avec la présence de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

L'espoir d'un pic de l'inflation sera testé cette semaine lors de la publication de l'indice des prix PCE américain, la jauge d'inflation préférée de la Fed, jeudi. Plus près de nous, le Royaume-Uni publiera le PIB du premier trimestre, le compte courant et le PMI manufacturier final de juin.

Enfin, la Russie semble prête à faire face à son premier défaut de paiement souverain depuis des décennies, certains détenteurs d'obligations ayant déclaré qu'ils n'avaient pas reçu les intérêts échus lundi, suite à l'expiration d'un délai de paiement clé un jour plus tôt.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises se sont contractés à un rythme plus lent en mai après une forte baisse en avril.

Ryanair déclare que moins de 2% des vols sont affectés par la grève

Pfizer/BioNTech affirment que les injections de COVID à base d'Omicron améliorent la réponse contre cette variante

Quatre des pays riches du Groupe des Sept ont décidé d'interdire les importations d'or russe afin de renforcer les sanctions contre Moscou.