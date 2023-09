Le PDG du groupe Ryanair, Michael O'Leary, a déclaré qu'un décret du gouvernement italien visant à plafonner le prix des vols vers la Sicile et la Sardaigne était "illégal et inapplicable" et a confirmé que la compagnie aérienne à bas prix avait déposé une plainte auprès de la Commission européenne.

S'adressant à Reuters à Rome, M. O'Leary a déclaré que Ryanair pourrait réduire ses vols intérieurs vers la Sicile de 15 à 20 % cet hiver, en se concentrant plutôt sur les vols internationaux vers l'île du sud de l'Italie.

Le mois dernier, le gouvernement a interdit aux compagnies aériennes d'augmenter les tarifs vers la Sicile et la Sardaigne au-delà d'un niveau "200 % plus élevé" que le prix moyen des vols vers les deux îles, une mesure visant à endiguer l'augmentation des prix pendant les vacances d'été.