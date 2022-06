Moins de 2% des vols de Ryanair affectés par la grève

DUBLIN, 26 juin (Reuters) - Moins de 2% des vols de Ryanair prévus entre vendredi et dimanche ont été touchés par des grèves des personnels de cabine, a indiqué la compagnie à bas coûts irlandaise.

Les syndicats des personnels de cabine de Ryanair en Belgique, en Espagne, au Portugal, en France et en Italie avaient annoncé des actions tout au long du week-end, les équipages en Espagne devant faire à nouveau grève le 30 juin et les 1er et 2 juillet.

"Moins de 2% des 9.000 vols de Ryanair opérés ce week-end (24, 25 et 26 juin) ont été affectés par des grèves d'équipages mineures et peu suivies", a déclaré Ryanair dans un communiqué.

Les syndicats affirment que la compagnie aérienne irlandaise ne respecte pas les Codes du travail des pays concernés, notamment en matière de rémunération minimum, et exhortent les patrons de Ryanair à améliorer les conditions de travail.

Ryanair a déclaré à Reuters la semaine dernière avoir négocié des accords de travail pour 90% de son personnel en Europe et ne pas s'attendre à des perturbations généralisées cet été. (Reportage Conor Humphries, version française Benjamin Mallet)