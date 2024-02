(Alliance News) - On the Beach Group PLC a déclaré mardi avoir signé un accord de distribution à long terme avec Ryanair Holdings PLC.

On the Beach est un détaillant de vacances de plage en ligne basé à Manchester, en Angleterre. Ses actions ont augmenté de 10% à 155,67 pence chacune à Londres mardi matin.

Les actions de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair, basée à Dublin, étaient en baisse de 0,2 % à 20,37 euros chacune à Dublin.

L'accord permet aux clients d'On the Beach d'accéder aux vols à bas prix de Ryanair dans le cadre de leurs forfaits vacances avec une transparence totale des prix, tout en continuant à bénéficier des plans de paiement flexibles d'OTB, des avantages pour les clients et de la protection ATOL.

Dans le cadre de ce nouvel accord, On the Beach s'engage à n'afficher que les prix réels de Ryanair, sans majoration, et à ne transmettre à Ryanair que les coordonnées et les informations de paiement de ses clients.

Shaun Morton, directeur général de On the Beach, a déclaré : "Cette mesure améliorera l'expérience de réservation et de voyage de nos clients qui choisissent des vols Ryanair, tout en nous permettant de continuer à proposer à nos clients des vacances à forfait au meilleur rapport qualité-prix. Nous poursuivrons notre campagne pour préserver le choix des consommateurs dans le secteur du voyage et la signature de cet accord marque une étape importante dans le parcours d'On the Beach, qui s'efforce de faire le maximum pour ses clients. Il est important de noter que cet accord permet aux deux parties de tourner la page sur les litiges en cours et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec notre nouveau partenaire".

