Pouvoir d'achat: Belgique et Grèce en grève, la contestation s'étend en Europe

Bruxelles (awp/afp) - La baisse du pouvoir d'achat sur fond d'inflation galopante nourrit la contestation à travers l'Europe, avec des grèves nationales mercredi en Belgique et en Grèce ainsi que l'annonce d'un mobilisation inédite des infirmières au Royaume-Uni dans les semaines à venir.

"La colère s'est transformée en action, nos membres ont dit que +trop c'est trop+", a affirmé Pat Cullen, responsable du syndicat Royal College of Nursing (RCN), après le vote d'une grève nationale qui sera une première dans ce secteur au Royaume-Uni.

La mobilisation, qui vise à dénoncer les faibles salaires pour les infirmières sur fond d'inflation record, "devrait commencer avant la fin de l'année", a indiqué le RCN sans plus de précisions. Et "beaucoup des plus grands hôpitaux d'Angleterre seront touchés", a averti l'organisation.

Ce mouvement interviendra alors que la contestation s'amplifie également sur le continent européen, durement frappé par l'envolée des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine.

En France, la puissante Confédération générale du travail (CGT) a de nouveau appelé à faire grève et à manifester jeudi, se greffant sur une journée de mobilisation prévue de longue date dans les transports parisiens avec comme objectif "zéro métro, zéro RER" (Réseau express régional).

Céline Verzeletti, secrétaire confédérale CGT, a dit s'attendre à "150 à 200 points de manifestation" dans tout le pays, soit une mobilisation au moins équivalente à celle du 18 octobre, au plus fort de la grève des raffineries.

En Espagne, une plateforme de transporteurs routiers, indépendante des grands syndicats, a appelé à une grève illimitée à partir de lundi, susceptible de perturber l'approvisionnement des supermarchés.

Ce mercredi c'est en Belgique et en Grèce que les salariés du public et du privé étaient appelés à la grève par les grands syndicats. Dans les deux pays, les transports publics et les hôpitaux ont fonctionné au ralenti.

En Belgique des centaines de "piquets de grève" ont bloqué l'accès à des entreprises et administrations. Et, chose rare, l'aéroport de Charleroi (sud), principal hub continental de la compagnie irlandaise Ryanair, est resté portes closes.

"La cherté de la vie est intolérable", proclamait une banderole syndicale dans une manifestation à Athènes où des échauffourées ont eu lieu avec la police.

"Vous devez partager le gâteau"

Un groupe de manifestants a lancé des cocktails Molotov en queue d'un cortège sur la place Syntagma, devant le Parlement. La police a répondu en tirant des gaz lacrymogènes, a constaté une photographe de l'AFP.

Au total, 20.000 personnes ont manifesté dans la capitale grecque contre le coût de la vie et la hausse des prix de l'énergie, soit deux fois plus de manifestants que lors d'une mobilisation en avril, selon des chiffres de la police.

En Grèce, l'inflation a dépassé la barre des 10% lors des six derniers mois et même atteint 12% en septembre sur un an.

La situation est comparable en Belgique, où la hausse des prix a dépassé les 12% en octobre, au-delà de la moyenne de la zone euro (10,7%) et où le gouvernement se voit reprocher son refus de plafonner les prix de l'électricité comme en France.

"On demande de pouvoir négocier des augmentations salariales là où c'est possible", a fait valoir François Reman, porte-parole de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), citant les secteurs bénéficiaires de la finance, de l'énergie et de la chimie.

"Le message c'est +vous devez partager le gâteau+", a dit à l'AFPTV Jalil Bourhidane, de la CSC-Commerce, en menant une opération dans un centre commercial bruxellois pour baisser le rideau de plusieurs enseignes de l'habillement.

Le patronat a exclu de relever les salaires, estimant que la compétitivité des entreprises était déjà menacée par l'envolée des coûts de l'énergie.

De son côté le Premier ministre belge, le libéral flamand Alexander De Croo, a rappelé que les salariés belges bénéficiaient de rémunérations indexées sur l'inflation. "Un système de protection unique dans le monde", a-t-il soutenu.

afp/al