Citi a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 14 euros sur le titre Ryanair. Le broker a mis à jour ses estimations. Il anticipe désormais un résultat net de -761 millions pour l’exercice fiscal 2021, 489 millions d’euros pour 2022 et 1,165 milliard d’euros pour 2023. Auparavant, l’analyste visait respectivement -626 millions d’euros, 551 millions d’euros et 1,239 milliard d’euros.