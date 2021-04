RYANAIR : la perte annuelle sera moins lourde que prévu

Ryanair s’est montrée un peu moins pessimiste concernant la perte qu’elle accusera au titre de son exercice exercice fiscal 2021, qui s’est achevé fin mars. Ainsi, la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts table désormais sur une perte nette (hors éléments exceptionnels) comprise entre 800 et 850 millions d'euros. Auparavant, le groupe anticipait une perte comprise entre 850 et 950 millions d’euros. De son côté, le nombre de passagers transportés ressortira à 27,5 millions, contre 149 millions lors du précédent exercice.



Concernant l'exercice en cours, qui s'achèvera en mars 2022, Ryanair s'attend à être proche de l'équilibre. Des données plus précises pourraient être communiquées le 17 mai prochain, lors de la publication des résultats annuels de Ryanair.