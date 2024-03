Ryanair : 11,1M de passagers transportés en février (+5%)

Ryanair annonce avoir transporté 11,1 millions de passagers en février, soit une hausse de 5% par rapport à février 2023, avec un taux de remplissage de 92%, stable par rapport à la même période un an plus tôt.



La compagnie a opéré 63 000 vols en février et précise que 800 vols ont été annulés en raison du conflit à Gaza.



Entre février 2023 et février 2023, la compagnie indique avoir transporté 182,6 millions de passagers (+9% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage de 94% (+1 point).





