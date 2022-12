Ryanair annonce avoir transporté 11,2 millions de passagers en novembre, un chiffre en hausse de 10% par rapport à novembre 2021, avec un taux de remplissage de 92%, contre 87% un an plus tôt.La compagnie aérienne à bas coûts irlandaise a assuré plus de 64 100 vols sur le mois écoulé.Sur 12 mois glissant, c'est près de 158,4 millions de passagers qui ont emprunté les lignes de Ryanair (+144%).Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.