Ryanair : 92% Des Vols Ryanair Arrivés À L'heure En Décembre

89% Des Clients Évaluent Leur Vol Comme « Excellent / Très Bien / Bien »

Ryanair a publié aujourd'hui (6 janvier) ses statistiques de service à la clientèle pour le mois de décembre, qui indiquent que 92% des vols du mois de décembre sont arrivés à l'heure.

Dans un contexte où la confiance des passagers dans le transport aérien doit être restauré, Ryanair, 1ère compagnie aérienne d'Europe, continue de répondre aux besoins de ses clients et à leur exigence de sécurité.

Ryanair a également publié ses scores d'expérience client « Rate My Flight » pour le mois de décembre, qui montrent que 89% des plus de 11 000 personnes interrogées ont qualifié leur vol comme « Excellent / Très bien / Bien », enregistrant des notes élevées pour la convivialité de l'équipage (94%), le service à bord (92%), la gamme de restauration (86%) et l'embarquement (84%).

Ryanair a mis en place tout un ensemble de nouvelles mesures depuis la reprise de ses vols le 1er juillet 2020, dans le but de protéger la santé de ses passagers et de son personnel. Tout est fait afin que ces protocoles sanitaires soient parfaitement connus et appliqués sur la totalité du réseau Ryanair.

« Rate My Flight » Excellent / Très Bien / Bien Expérience globale 89% Convivialité de l'équipage 94% Service à bord 92% Gamme de restauration 86% Embarquement 84%

Dara Brady de Ryanair a déclaré :

« Le Groupe Ryanair a transporté 1,9 millions de clients en décembre, avec plus de 92% de nos vols arrivant à l'heure.

Nos mesures sanitaires, comme la désinfection quotidienne, les masques obligatoires ou encore les protocoles sans contacts, sont en place afin que nos passagers se sentent en parfaite sécurité en volant avec nous.

Nous sommes ravis que 89% des clients interrogés (sur plus de 11 000), qui ont voyagé avec nos nouvelles mesures sanitaires, aient qualifié leur vol Ryanair en décembre d'Excellent / Très bien / Bien en utilisant la fonction Rate My Flight de Ryanair, qui permet à tous les clients de donner leur avis en temps réel via l'application Ryanair et par email. »