Ryanair : 92% des vols étaient à l'heure en décembre

Les statistiques mensuelles publiées aujourd'hui par Ryanair indiquent que 92% des vols assurés par la compagnie sont arrivés à l'heure au mois de décembre.



L'enquête réalisée auprès de 11 000 voyageurs le mois dernier montre que 89% des personnes transportées ont évalué leur vol comme 'Excellent/Très bon/Bon', attribuant également des notes élevées pour la convivialité de l'équipage (94%), le service à bord (92%), la gamme de plats et boissons (86%) et l'embarquement (84%).



La compagnie souligne par ailleurs l'importance des mesures sanitaires prises dès le mois de juillet afin de préserver la santé des clients et des équipages.



'Les mesures de désinfection quotidiennes, les masques faciaux obligatoires et les initiatives sans contact, sont en place pour que nos clients se sentent en confiance lorsqu'ils volent avec nous', précise Dara Brady, directrice du marketing chez Ryanair.



