Ryanair : B. Grabowski rejoint le conseil d'administration

Le 02 octobre 2023 à 11:56 Partager

Le conseil d'administration de Ryanair Holdings a annoncé vendredi que le Français Bertrand Grabowski avait accepté de rejoindre le conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif à compter du 1er octobre 2023. Bertrand Grabowski rejoindra également le comité d'audit de Ryanair.



Bertrand Grabowski a près de 40 ans d'expérience dans le financement de l'aviation et des transports.



Ancien membre du conseil d'administration de DVB Bank SE, il a précédemment occupé des postes de direction auprès de Citibank, Crédit Agricole Indosuez et Banque Indosuez et est actuellement consultant indépendant en aviation.



'Nous sommes impatients de travailler avec lui pour atteindre les objectifs passionnants et ambitieux de Ryanair au cours de la prochaine décennie de croissance de Ryanair' a indiqué le président de Ryanair, Stan McCarthy.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.