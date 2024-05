RYANAIR : Barclays reste positif, ajuste sa cible

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Ryanair, tout en abaissant son objectif de cours de 26 à 25 euros, dans le sillage d'une réduction de ses estimations 2025 et 2026 après les résultats annuels de la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts.



Le broker pointe une vision prudente sur les revenus unitaires cet été, alors que les coûts unitaires augmentent, ainsi qu'un relèvement des prévisions de dépenses d'investissement. Néanmoins, il souligne aussi le programme de rachat d'actions supérieur aux attentes.



