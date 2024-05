Les autorités espagnoles ont infligé aux compagnies aériennes à bas prix Ryanair, easyJet, Vueling et Volotea des amendes d'un montant total de 150 millions d'euros (163 millions de dollars), ont déclaré vendredi les groupes de consommateurs qui ont mené une campagne de six ans contre ces frais.

Ces amendes remettent en cause les modèles économiques des compagnies aériennes à bas prix, qui consistent à facturer des billets à des prix très bas et à ajouter des suppléments, par exemple pour des bagages à main plus volumineux, qui étaient auparavant fournis gratuitement par les compagnies aériennes traditionnelles.

Le ministère espagnol des droits des consommateurs a infligé des amendes aux transporteurs pour avoir violé les droits des clients en facturant des bagages à main plus grands, en choisissant des sièges ou en imprimant des cartes d'embarquement, tout en n'autorisant pas les paiements en espèces aux comptoirs d'enregistrement ou pour acheter des articles à bord, ont déclaré les associations de défense des droits des consommateurs OCU et Facua, qui ont contesté ces pratiques depuis 2018.

Le ministère a ouvert une enquête en 2023.

L'OCU a déclaré dans un communiqué qu'elle s'attendait à ce que d'autres pays européens suivent l'exemple et sanctionnent également ces mêmes "pratiques abusives".

L'association espagnole des compagnies aériennes (ALA), qui a confirmé les amendes, s'est empressée de critiquer la décision du gouvernement, estimant qu'elle violait les règles du marché unique de l'Union européenne et la liberté des compagnies de fixer leurs propres prix.

"Nous défendons le droit du consommateur à choisir la meilleure option de voyage", a déclaré Javier Gandara, président de l'ALA, dans un communiqué, ajoutant que la décision de l'Espagne obligerait jusqu'à 50 millions de passagers qui ne voyagent qu'avec un petit sac sous leur siège à payer pour des services dont ils n'ont pas besoin.

Le ministère des droits des consommateurs n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Ryanair, Volotea et Vueling ont refusé de commenter l'amende, l'ALA s'étant exprimée en leur nom.

En 2019, un tribunal espagnol a jugé "abusive" la politique de Ryanair consistant à facturer des frais pour les bagages à main. Ryanair a toutefois maintenu sa politique, invoquant la liberté commerciale des compagnies aériennes de déterminer la taille de leurs bagages de cabine.

Le succès des compagnies aériennes à bas prix et l'attrait de leur politique de prix bas ont contraint de nombreuses compagnies aériennes traditionnelles à cesser d'offrir des services tels que la nourriture et les boissons gratuites ou des divertissements sur les vols court et moyen-courriers.

(1 $ = 0,9242 euros) (Reportage de Inti Landauro et Emma Pinedo ; Rédaction de Andrei Khalip et David Holmes)