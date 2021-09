Ryanair : La valeur du jour en Europe Ryanair décolle en Bourse après le relèvement de ses prévisions de trafic

Ryanair s’élève de 5,44% à 16,19 euros l’action après avoir relevé son objectif de trafic de moyen terme. La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts vise désormais le transport de 225 millions de passagers par an d'ici 2026, contre 200 millions de passagers auparavant. Un niveau bien supérieur aux prévisions d’UBS (203 millions), ainsi qu’au niveau de trafic pré-Covid (150 millions). Si Ryanair parvient à maintenir la rentabilité par passager, le consensus devra sans doute revoir à la hausse ses prévisions, souligne le broker.



Pour sa part, UBS pourrait ainsi relever sa prévision de bénéfice net à horizon 2026 de 2,3 à 2,5 milliards d'euros.



Pour assurer sa croissance, Ryanair pourra s'appuyer sur les 210 Boeing 737 MAX qui lui seront livrés durant les 5 prochaines années. Sur cette période, le groupe recrutera plus de 5 000 employés (pilotes, personnels de cabine, ingénieurs).



Dès cette année, la compagnie doit ouvrir 10 nouvelles bases en Europe.



" La pandémie de Covid-19 a porté un coup sans précédent aux secteurs de l'aviation et du tourisme en Europe. Seule Ryanair a profité de cette crise pour augmenter considérablement ses commandes d'avions, pour développer ses partenariats avec les aéroports et pour réduire ses coûts d'exploitation afin de pouvoir proposer des tarifs encore plus bas à ses clients ", a commenté Michael O'Leary, le directeur général de Ryanair.



" Ainsi, avec nos partenaires aéroportuaires, nous pourrons nous remettre de la pandémie de Covid et assurer une croissance plus forte que prévu du trafic et de l'emploi au cours des cinq prochaines années ", a conclu le dirigeant.