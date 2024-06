RYANAIR : UBS dégrade sa recommandation

Le 20 juin 2024 à 11:06 Partager

UBS dégrade sa recommandation sur Ryanair de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 24 à 20 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 19% pour le titre du transporteur aérien à bas coûts.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique réduire ses prévisions pour le groupe irlandais, mettant en avant un affaiblissement de la dynamique des tarifs qui selon lui, limite le soutien au potentiel de hausse pour l'action.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.