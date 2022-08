Ryanair a bon espoir de retrouver le niveau de bénéfice d'avant le COVID cette année.

Le mois dernier, la compagnie aérienne irlandaise, la plus grande d'Europe en nombre de passagers, a déclaré qu'il était trop tôt pour fournir des prévisions de bénéfices significatives pour son exercice financier, qui se termine le 31 mars 2023.

"Avec un peu de chance, nous retrouverons une rentabilité de plus d'un milliard, mais (ce n'est) pas certain. Disons-le ainsi : nous faisons de notre mieux", a déclaré O'Leary dans une interview à Reuters.

"Je suis plein d'espoir. Mais encore une fois, il y a trop d'incertitudes cet hiver à propos de l'Ukraine, et aussi de la récession", a-t-il ajouté.

Il est d'ores et déjà certain que Ryanair battra son pic d'avant le COVID de 149 millions de passagers par an, avec une prévision de 166,5 millions pour l'exercice en cours.

Mais M. O'Leary a déclaré que les prix élevés du carburant, les turbulences économiques et les pressions sur le personnel signifiaient que le marché européen plus large des vols court-courriers ne retrouverait pas les niveaux de trafic d'avant le COVID en 2023 ou 2024.

"Dans une récession très sombre et profonde comme celle que nous avons connue par le passé, le marché total peut se stabiliser ou décliner légèrement, mais de plus en plus de personnes se tourneront vers les compagnies aériennes à bas prix comme Ryanair", a-t-il déclaré.

"Il y a tout lieu de croire que la situation économique de cet hiver incitera les gens à prendre moins l'avion, mais ils ne cesseront pas complètement de voler", a-t-il ajouté.

M. O'Leary a déclaré que Ryanair enregistrait des réservations plus importantes pour la période hivernale - en particulier pour le week-end du Bank Holiday britannique d'octobre, les vacances scolaires de mi-mandat et Noël - qu'avant la pandémie.

"Nous constatons des réservations anticipées beaucoup plus importantes à des prix plus élevés", a-t-il déclaré.

Les tarifs moyens devraient augmenter de 3 à 4 % cette année et de 3 à 5 % l'année prochaine, a déclaré O'Leary lors d'une conférence de presse précédant l'interview. La compagnie aérienne n'aura que 4 % de sièges vides en moyenne au mois d'août, égalant ainsi le record de juillet après le COVID.

Ryanair pourrait continuer à subir des actions industrielles mineures, mais elle "travaillera autour de cela", a déclaré O'Leary.

