Ryanair : a transporté 18,7M de passagers en juillet (+11%)

Ryanair indique avoir transporté 18,7 millions de passagers en juillet, un chiffre en hausse de 11% par rapport à juillet 2022 (16,8 millions de passagers), avec un taux de remplissage de 96%, inchangé par rapport à juin 2022.



La compagnie évoque un chiffre historique puisqu'il s'agit de la première fois qu'elle transporte plus de 18 millions de passagers en l'espace d'un mois.



La compagnie aérienne irlandaise ajoute avoir opéré plus de 102 000 vols en juillet 2023 mais rapporte que plus de 800 vols ont dû être annulés en raison de grèves des contrôleurs aériens.



La compagnie indique que 175,3 millions de passagers ont emprunté les lignes de Ryanair au cours des 12 derniers mois, une hausse de 23% par rapport à la même période un an plus tôt.





