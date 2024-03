Ryanair : accuse Odigeo de surfacturation, Odigeo dénonce la méthodologie

Ryanair a publié aujourd'hui (4 mars) son enquête sur les OTA (agences de voyage en ligne) selon laquelle eDreams (Odigeo) surfacturerait les clients de 135 % (23,50 euros) pour un siège réservé qui ne coûterait que 10 euros sur Ryanair.com. Cette analyse est "dépourvue de toute méthodologie significative," répond Odigeo. "Dans la majorité des cas, les options alternatives que nous proposons sont moins chères que Ryanair" estime le groupe. "L'accusation de 'frais inventés' est totalement infondée ; en réalité, les voyageurs paient moins cher leurs vacances avec nous".



Ryanair demande aux gouvernements britannique et espagnol ainsi qu'aux associations de consommateurs de l'UE de "prendre des mesures pour mettre fin au piratage des OTA et aux tromperies dont sont victimes les consommateurs".



Pour Odigeo, l'étude de Ryanair "ne tient pas compte de ce que le consommateur moderne recherche vraiment" à savoir "un voyage efficace d'un point A à un point B tout en accédant aux meilleures options disponibles sur le marché".



"Nous combinons les options de 700 compagnies aériennes pour offrir aux voyageurs des itinéraires moins chers et plus pratiques que les options limitées de Ryanair" détaille Odigeo. "Alors que Ryanair ne propose en moyenne que 2,4 vols par jour pour un itinéraire, notre plateforme offre en moyenne 38,4 options de vol": "naturellement, plus la variété d'options de vol pour un itinéraire donné est grande, plus les alternatives tarifaires pour les consommateurs sont diversifiées".