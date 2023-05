Ryanair affiche un bénéfice presque record pour l'année fiscale, la demande estivale est robuste

La compagnie aérienne irlandaise, la plus importante d'Europe en termes de nombre de passagers, s'attend à ce que la capacité des vols court-courriers en Europe reste inférieure aux niveaux antérieurs à la directive COVID, avec des tarifs de pointe supérieurs à ceux de l'année dernière, et à ce qu'une réduction continue de la capacité profite à Ryanair.

"L'important arriéré de livraisons d'avions OEM (original equipment manufacturer) devrait limiter la croissance de la capacité en Europe pendant encore au moins quatre ans, ce qui confère une prime de croissance considérable aux 110 livraisons de B737 Gamechangers (Boeing) restantes de Ryanair au cours des trois prochains étés", a déclaré Michael O'Leary, directeur général.

"Notre avantage croissant sur les coûts unitaires par rapport à tous les concurrents, notre couverture carburant, notre bilan solide et notre carnet de commandes d'avions à très bas prix, ainsi que notre résilience opérationnelle éprouvée, créent d'énormes opportunités de croissance pour Ryanair dans les années à venir."

La compagnie low cost a transporté un nombre record de 168,6 millions de passagers au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars, battant ainsi son précédent record annuel de 149 millions de passagers, atteint avant la pandémie. Elle a réaffirmé qu'elle espérait porter le trafic à 185 millions de passagers au cours de l'exercice en cours.

Toutefois, elle a indiqué que les récents retards de livraison de Boeing pourraient repousser une partie de cette croissance au second semestre, moins rentable, et réduire légèrement l'objectif. Elle s'attend à ce qu'il lui manque jusqu'à 10 nouveaux avions en juin et juillet.

Ryanair a relevé ses prévisions de bénéfices après impôts de 1,325 milliard à 1,425 milliard d'euros en janvier après un trafic et des tarifs de Noël plus élevés que prévu. Le chiffre final est à comparer à une prévision de 1,398 milliard d'euros dans un sondage d'analystes de la compagnie.

La compagnie avait enregistré une perte de 355 millions d'euros au cours de l'exercice précédent, marqué par la pandémie, et le redressement a failli dépasser le bénéfice record de 1,45 milliard d'euros réalisé par Ryanair au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars 2018.

(1 dollar = 0,9084 euro)