Ryanair a annoncé jeudi un certain nombre de réductions dans son programme d'hiver en raison de retards dans la livraison d'avions Boeing, mais la plus grande compagnie aérienne d'Europe en termes de nombre de passagers a déclaré que ses prévisions de trafic pour l'ensemble de l'année n'étaient pas affectées "pour l'instant".

Ryanair a déclaré dans un communiqué qu'elle s'attendait à recevoir 27 avions entre septembre et décembre.

Mais en raison de retards de production à l'usine Spirit Fuselage de Wichita, combinés à des retards de réparation et de livraison de Boeing à Seattle, elle ne s'attend plus qu'à recevoir 14 appareils entre octobre et décembre.

Les annulations de vols prendront effet à partir de la fin du mois d'octobre et seront communiquées à tous les passagers concernés par courrier électronique dans les jours à venir, a indiqué Ryanair.

"À ce stade précoce, nous ne pensons pas que ces retards de livraison affecteront matériellement notre objectif de trafic de 183,5 millions pour l'ensemble de l'année, a déclaré le directeur général du groupe, Michael O'Leary.

"Mais si les retards s'aggravent ou s'étendent à la période de janvier à mars 2024, nous pourrions être amenés à revoir ce chiffre et éventuellement à l'ajuster légèrement à la baisse", a-t-il ajouté. (Reportage de Yadarisa Shabong à Bengaluru et Conor Humphries ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Sharon Singleton)