Ryanair : bientôt deux nouvelles administratrices au conseil

Le 20 mai 2024

Ryanair fait savoir que son conseil d'administration allait accueillir Jinane Laghrari Laabi, citoyenne marocaine, et Amber Rudd, citoyenne britannique, en tant qu'administratrices non exécutives à compter du 1er juillet 2024.



Jinane Laghrari Laabi est une ancienne associée de McKinsey & Co. (Casablanca) couvrant le Maroc, l'Afrique et le Moyen-Orient. Elle est administratrice non exécutive d'Aluminium Du Maroc (une société cotée en bourse au Maroc).



De son côté, Amber Rudd est une ancienne ministre et députée britannique qui a occupé des postes importants, notamment celui de secrétaire d'État à l'Énergie et au Changement climatique. Elle est directrice non exécutive de Centrica.



