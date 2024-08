Ryanair : célèbre 10 ans d'activité à Bucarest

Ryanair a annoncé aujourd'hui avoir atteint 10 ans d'exploitation à l'aéroport de Bucarest et 15 millions de passagers, depuis son tout premier vol en 2014.



Dans le cadre de l'horaire d'été de Ryanair à Otopeni, Ryanair exploite son plus grand programme avec plus de 370 vols hebdomadaires sur 35 itinéraires, y compris 3 nouveaux itinéraires vers Leeds, Malaga et Skiathos.



Un porte-parole de Ryanair a déclaré : ' Ces étapes importantes témoignent de la croissance et de l'investissement continus de Ryanair à Bucarest, avec 2 avions basés à l'aéroport cet été - un investissement de 200 millions de dollars, soutenant plus de 1 500 emplois locaux '.



