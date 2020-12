Ryanair : contraint de fermer 12 liaisons depuis le R-Uni

La compagnie Ryanair annonce avoir être contrainte d'annuler 12 liaisons nationales et internationales britanniques en raison du changement soudain de politique de la UK Civil Aviation Authority (CAA) intervenu le dimanche 20 décembre.



'À seulement 10 jours de la fin de la phase de transition du Brexit, le directeur de la CAA, David Kendrick, a inexplicablement introduit de nouvelles barrières réglementaires (...) forçant Ryanair UK à annuler 12 routes importantes depuis les régions du Royaume-Uni', indique la compagnie.



'Nous sommes déçus de devoir annuler 12 liaisons nationales et internationales (Maroc et Ukraine) au Royaume-Uni au départ de Londres, Manchester, Liverpool, Édimbourg, Belfast et Derry, en raison du changement de politique inattendu de la CAA', a confirmé le porte-parole de Ryanair.



