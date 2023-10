Ryanair vise à doubler son activité sur le marché polonais à forte croissance et à s'étendre à l'ensemble de l'Europe de l'Est au cours de la prochaine décennie, ont déclaré des cadres, s'attaquant ainsi à son rival Wizz Air et ouvrant un nouveau front dans la bataille des compagnies aériennes à bas prix.

Dans le cadre de sa stratégie, Ryanair, dont les tarifs bas lui ont permis de dominer les marchés d'Irlande, d'Italie et d'une grande partie de l'Europe occidentale, vise à renforcer sa présence dans les aéroports d'Europe de l'Est.

Elle opère déjà à partir de plus d'une douzaine d'aéroports polonais, dont neuf bases, a déclaré son PDG Michael O'Leary à Reuters, négociant souvent des accords spéciaux pour obtenir des redevances moins élevées - ce qui est crucial dans la lutte pour maintenir les coûts et les tarifs à un niveau bas.

"Chaque fois que nous sommes confrontés à Wizz, nous avons tendance à proposer des tarifs nettement plus bas et à avoir des coûts beaucoup plus faibles", a-t-il déclaré.

Pour illustrer cette stratégie, il a cité l'Albanie, où Ryanair prévoit d'ouvrir 25 nouvelles lignes cet hiver pour s'attaquer à Wizz dans son cœur d'Europe de l'Est.

Mais la compagnie hongroise Wizz ne reste pas inactive.

Elle prévoit d'exploiter au moins deux fois plus d'avions qu'elle n'en a actuellement en Europe centrale et orientale d'ici 2038 et devrait bientôt annoncer 35 nouveaux avions rien qu'en Pologne, a déclaré le directeur général Jozsef Varadi à Reuters.

"Nous envisageons une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre, au cours des sept ou huit prochaines années" dans la région, a déclaré M. Varadi.

PROMESSE POLONAISE

Avec près de 40 millions d'habitants, la Pologne est de loin le plus grand pays d'Europe émergente, où l'augmentation des revenus disponibles a alimenté une demande de voyages qui fait de la région une perspective attrayante alors que les marchés d'Europe occidentale arrivent à maturité.

"Tous ces gens s'enrichissent. Et quand vous vous enrichissez, vous prenez davantage l'avion, surtout si vous partez de rien", a déclaré Jamie Lindsay, investisseur chez Artemis Investment Management LLP, dont les fonds détiennent des actions de Ryanair.

Selon la société d'analyse de données IBA, les transporteurs à bas prix détiennent plus de 59 % du marché de l'aviation en Pologne, contre 31 % en 2021.

Ce chiffre devrait continuer à augmenter car de plus en plus de Polonais voyagent pour le tourisme et le travail plutôt que pour la migration, a déclaré Michal Kaczmarzyk, le PDG de Buzz, la filiale low-cost charter et budget de Ryanair basée à Varsovie.

Il a ajouté que Buzz et Ryanair se concentraient principalement sur les aéroports régionaux, comme Modlin, près de Varsovie, ou Katowice, près de Cracovie.

Cette situation contraste avec celle de Wizz, qui dessert principalement l'aéroport principal Chopin de Varsovie et qui, selon M. Kaczmarzyk, signifie que personne "ne peut remplacer l'offre de Ryanair en Pologne".

L'offensive polonaise de Ryanair intervient alors que la compagnie irlandaise est confrontée à des vents contraires en Italie, où elle est la plus grande compagnie aérienne du marché, et en France, où les régulateurs cherchent à imposer des prix minimums pour les billets afin de limiter les vols court-courriers, que ce soit pour des raisons environnementales ou pour protéger les compagnies d'autobus et de train.

La Pologne et l'Europe de l'Est sont des marchés attrayants en comparaison, car les exigences réglementaires y sont plus légères, l'examen environnemental y est moins poussé et les liaisons ferroviaires y sont médiocres.

"Les aéroports régionaux jouent un rôle essentiel dans le trafic de passagers en Pologne, les 10 premiers aéroports régionaux polonais détenant près de 50 % des parts de marché et constatant une forte reprise après la pandémie", a déclaré Dan Taylor, responsable des services de conseil chez IBA Insight.

PLUS D'AVIONS

Pour Ryanair et Wizz, les nouveaux avions sont également le moteur de leur expansion, Ryanair étant prête à investir une part importante de la commande de 300 avions annoncée plus tôt cette année en Pologne et dans les pays voisins, a déclaré M. Kaczmarzyk.

"Aujourd'hui, nous avons 64 avions dans la région", a-t-il déclaré. "Nous pensons que dans dix ans, nous doublerons au moins la flotte. Si la région compte aujourd'hui environ 30 millions de passagers, nous pensons qu'elle en comptera 60 millions.

M. O'Leary a également indiqué qu'environ 180 des 400 nouveaux avions que la compagnie prévoit de déployer au cours des huit prochaines années seraient exploités en Europe centrale et orientale.

M. Varadi, quant à lui, est tout aussi confiant dans les perspectives des marchés polonais et voisins, et dans la capacité des transporteurs à bas prix comme Wizz à prendre des parts aux compagnies nationales telles que LOT (Pologne) ou TAROM (Roumanie).

Il note que la guerre en Ukraine, à la frontière de la Pologne, n'a pas freiné les voyages.

"En fin de compte, tant que les économies sont en croissance, que le PIB est en hausse, cela crée plus de revenu disponible pour le consommateur et les compagnies aériennes continuent d'en profiter", a-t-il déclaré. "C'est ce que nous voyons et ce que nous continuerons à voir.