Ryanair : dans le vert, un broker décèle des opportunités

L'action Ryanair gagne près de 4% à Londres alors que ce matin, Oddo BHF maintenait son opinion de 'surperformance' sur le titre, après la publication de résultats en ligne avec les attentes.

L'objectif de cours du broker était toutefois légèrement à la baisse, de 19 à 18 euros, afin de prendre en compte des prévisions annuelles décevantes.



Le bureau d'études a toutefois 'trouvé le discours de la société plutôt rassurant et confiant quant à la reprise du trafic sur la saison estivale et une levée progressive des restrictions en ligne avec les avancées sur la vaccination'.



'Nous continuons de penser que la marge de manoeuvre sur les coûts, couplée à un niveau de liquidité confortable, permettra à Ryanair de s'ajuster plus rapidement à la demande et de saisir les opportunités attendues de la baisse des capacités chez les concurrents', juge-t-il.



