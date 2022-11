Ryanair : étend son offre estivale depuis Shannon (Irlande)

Ryanair annonce aujourd'hui l'ajout de deux nouvelles destinations à son programme estival 'Summer'23' au départ de Shannon (Irlande), soit Naples (Italie) et Porto (Portugal) portant ainsi à 26 le nombre total de liaisons vers/depuis Shannon.



Avec les précédents ajouts annoncés par la compagnie, l'offre 2023 est élargie de 35% par rapport à l'offre 2022.



Avec trois appareils dédiés et plus de 180 vols par semaine, le programme Shannon Summer '23 de Ryanair a nécessité un investissement de 300 M$.



