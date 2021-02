Ryanair : fustige les aides d'Etat et saisit la Justice

Ryanair annonce saisir la Cour de justice de l'UE afin de contester les régimes d'aides d'État dont ont bénéficié les compagnies Air France et SAS de la part de la France et de la Suède.



'Le report de la taxe aéroportuaire française et la garantie de prêt suédoise ont été introduits au début de la crise du Covid-19 avec des conditions de nationalité' alors que les autres compagnies aériennes de l'UE en étaient exclues, souligne Ryanair qui fustige ces aides 'discriminatoires' et 'incompatibles' avec l'idée européenne de marché unique.



Pour la compagnie low-cost, ces aides faussent en effet les règles du jeu en apportant un soutien à des compagnies aériennes nationales 'chroniquement inefficaces'.



'Nous espérons que la Cour de justice annulera les approbations par la Commission européenne des régimes français et suédois', martèle Ryanair.





