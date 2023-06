Ryanair : l'Albanie, nouvelle destination de la compagnie

Ryanair a annoncé en fin de semaine dernière la mise en place de 200 vols hebdomadaires et 17 nouvelles liaisons vers/depuis l'Albanie dans le cadre de son programme Winter '23.



L'Albanie deviendra ainsi le 37e pays du réseau de Ryanair et permettra un accès immédiat à la Belgique, la République tchèque, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni - tout en offrant 'des tarifs compétitifs et une connectivité accrue' pour les Albanais qui souhaitent rendre visite à leur famille ou à leurs amis et à leur famille à l'étranger.



