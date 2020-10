Ryanair : la compagnie lance son programme de podcast

12/10/2020 | 13:07

Ryanair annonce ce lundi le lancement de son propre programme de podcast - Inside Ryanair.

Animé par Piaras Kelly et Mark Duffy, chaque épisode de ' Inside Ryanair ' débutera par une discussion autour des derniers sujets d'actualité avant d'accueillir chaque semaine un nouvel invité.

L'idée est aussi de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur la compagnie.

Lancé ce 12 octobre, le podcast s'articulera autour d'épisodes d'environ 40 minutes à un rythme hebdomadaire.





