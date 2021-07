Ryanair : lance un outil de mesure des émissions carbone

Ryanair a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouvel outil numérique, un calculateur des émissions carbone, qui permettra aux consommateurs de compenser intégralement leurs émissions sur leur vol Ryanair.



Cette nouvelle fonctionnalité calculera les émissions de carbone par passager sur chaque route Ryanair et permettra aux clients de payer l'intégralité du coût carbone de leur vol en contribuant à des initiatives environnementales (reboisement au Portugal, foyers à haut rendement énergétique en Ouganda, centrale éolienne en Turquie...).



Ryanair souligne que depuis le début du programme volontaire de compensation carbone de Ryanair, les clients ont contribué plus de 3,5 ME à des projets environnementaux et Ryanair pense que l'expansion de ses programmes de compensation carbone sera très bien accueillie par ses clients dans toute l'Europe.



