Ryanair : le titre chute de -4%, abaisse sa capacité à 40%

15/10/2020 | 11:21

Ryanair réduit encore son programme d'hiver, ramenant sa capacité de 60 à 40 % par rapport à l'année précédente. Suite à cette annonce, les actions cotées à Londres sont en chute de près de 4%.



Le transporteur à bas prix a déclaré que l'augmentation des restrictions de vol en Europe a entraîné un 'léger' affaiblissement des réservations en octobre, puis une baisse 'importante' en novembre et décembre.



Ryanair s'attend maintenant à ce que le trafic annuel tombe à environ 38 millions de passagers, bien que cette prévision puisse être révisée à la baisse si d'autres restrictions devaient être appliquées au cours de l'hiver, a déclaré le groupe.



La compagnie vise toujours à maintenir un taux de remplissage de 70 %, ce qui lui permet de fonctionner près de l'équilibre et de minimiser la consommation de trésorerie.



Ryanair devra mettre en oeuvre davantage de congés non payés, voire des licenciements lorsque des accords n'auront pas été trouvés avec le personnel de cabine sur le temps de travail et les réductions de salaire.



