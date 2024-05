Ryanair : le titre sous pression, Deutsche Bank dégrade

Le 24 mai 2024 à 10:51

Le titre Ryanair s'inscrit en baisse vendredi matin à la Bourse de Dublin, Deutsche Bank estimant qu'il est temps de 'marquer une pause' sur la valeur.



Vers 10h30, l'action de la première compagnie européenne 'low cost' perd 1,6% euros quand l'indice sectoriel, le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, perd autour de 0,7% au même moment.



Dans une note, l'intermédiaire explique s'inquiéter de récents commentaires tenus par le directeur général du transporteur, qui a déclaré lors de la dernière publication de résultats constater un 'certain degré de rechignement dans les dépenses des consommateurs' et un 'début de climat récessionniste'.



'Cet élément est étayé par l'accès de faiblesse qui caractérise notre indicateur mesurant les prix des billets, ce qui pourrait laisser penser que Ryanair va devoir procéder à des remises plus importantes que celles de ses concurrents', ajoute-t-il.



DB dit désormais anticiper une évolution stable des prix des billets sur l'exercice 2024/2025 en cours, et non plus une hausse de 3,4% comme auparavant.



Le courtier dégrade en conséquence son conseil à 'conserver' contre 'acheter', avec un objectif de cours abaissé de 28 à 22 euros, anticipant une pression sur les résultats du groupe.



