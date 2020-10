Ryanair : le trafic a chuté de 64% en septembre

02/10/2020 | 12:20

Dans un contexte de restrictions liées à la pandémie, Ryanair annonce avoir transporté 5,1 millions de passagers en septembre, soit une baisse de 64% par rapport à la même période un an plus tôt.



La compagnie indique avoir assuré environ 53% de ses vols de septembre avec un taux de remplissage moyen de 71%.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.