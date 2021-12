Ryanair : les pertes annuelles attendues en hausse

Ryanair a annoncé hier soir que son conseil d'administration avait révisé à la hausse ses prévisions de pertes annuelles.



La perte attendue pour l'année complète (qui s'achève fin mars 2022) devrait se situer entre 250 et 450 millions d'euros, contre 100 à 200 millions d'euros dans la précédente estimation, indique la compagnie.



En effet, l'émergence du variant Omicron et les nouvelles restrictions de voyage affectent nettement les réservations, notamment sur la période comprise entre Noël et le nouvel an.



En décembre, Ryanair prévoyait de transporter entre 10 et 11 millions de passagers, un chiffre qui sera vraisemblablement compris entre 9 et 9,5 millions.



Ce ralentissement soudain du trafic a conduit la compagnie à réduire de 33% sa capacité prévue en janvier. Le trafic était attendu à environ 10 millions de passagers et devrait finalement s'établir entre 6 et 7 millions.



La compagnie révisera éventuellement ses prévisions pour février et mars 2022 à la lumière des futures informations scientifiques sur Omicron, sur les hospitalisations et les restrictions de voyage.



Ryanair indique que les prévisions de trafic pour l'année entière sont désormais inférieures à 100 millions de passagers, contre un peu plus de 100 millions dans la précédente guidance.



La compagnie précise toutefois que 'ces chiffres sont extrêmement sensibles' à l'actualité et à l'évolution de la situation sanitaire.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.