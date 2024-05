Ryanair : les réservations de vols disponibles via Kiwi

Ryanair a annoncé que ses vols sont désormais disponibles à la réservation via Kiwi, juste à temps pour la saison estivale.



Ce partenariat permet aux clients de Kiwi de bénéficier des tarifs de Ryanair combinés au service d'interlining virtuel de Kiwi.



Les clients reçoivent directement toutes les communications de Ryanair, y compris les conditions générales et les mises à jour des vols, et ont un accès direct à leur compte myRyanair pour gérer leurs réservations.



De plus, les clients n'ont plus besoin de compléter la vérification client de Ryanair.



Eddie Wilson, CEO de Ryanair, a exprimé sa satisfaction pour ce partenariat qui permet aux clients de réserver avec une transparence totale des prix et d'accéder directement à leurs réservations.



