Ryanair : Lance Un Outil De Contrôle De Prix Et Un Label De Vérification Pour Mieux Protéger Ses Clients Contre Les Agents De Voyages En Ligne

Ryanair, 1ère compagnie aérienne d'Europe, a lancé aujourd'hui (26 avril) un outil de vérification des prix et un label de vérification. 2 nouveautés sur le site et l'application de Ryanair pour protéger contre les agences de voyages en ligne (OTA) qui peuvent surcharger les clients, fournir des informations client incorrectes et empêcher Ryanair de traiter directement avec ses passagers.

L'outil «Vérification des Prix» permettra aux clients ayant réservés par l'intermédiaire d'une agence de voyages en ligne de vérifier le montant payé à Ryanair pour leur réservation par rapport au montant facturé par l'agence de voyages en ligne. Les clients pourront désormais clairement voir les majorations appliquées sur leurs vols et sur les suppléments (bagages, sièges, etc…) ajoutées par les agences de voyages en ligne qui n'ont pas l'autorisation de Ryanair pour vendre nos billets.

Pour protéger davantage les clients, Ryanair introduit un nouveau «Label Vérifié» garantissant aux clients qu'ils réservent directement sur le site ou l'application de Ryanair. Les clients sont invités à toujours vérifier le site sur lequel ils réservent pour voir s'il affiche le label «Vérifié» et si ce n'est pas le cas, alors ils doivent savoir qu'ils réservent via un vendeur non autorisé de vols Ryanair.

Le Label Vérifié est affiché sous forme d'un V pour cocher et sera visible UNIQUEMENT sur www.ryanair.com et sur l'application Ryanair. Réserver directement là où le label est présent garantit ce qui suit pour nos clients:

Les clients obtiennent le prix le moins cher pour les vols Ryanair, sans frais de tiers. Les clients obtiennent le prix le moins cher pour les sacs, sièges et autres suppléments, sans frais de tiers. L'adresse e-mail et les informations de paiement des clients ne peuvent pas être remplacées par des OTA. En cas de perturbations, tout remboursement dû sera versé directement au client. Si les clients ont besoin d'assistance, ils traiteront directement avec un représentant du service clientèle de Ryanair.

Dara Brady, Directeur Marketing de Ryanair, a déclaré:

«Nous sommes ravis de lancer nos nouveaux «Vérificateur de prix » & «Label de Vérification» sur le site www.ryanair.com et sur l'application Ryanair. Ces 2 nouvelles fonctionnalités aideront les clients à éviter les pièges de la réservation avec les agents de voyages en ligne, qui peuvent surcharger, fournir des informations clients incorrectes et empêcher Ryanair de traiter directement avec les passagers.

Le nouveau Label « Vérifié » - affiché sous la forme d'un V coché et visible UNIQUEMENT sur www.ryanair.com ou sur l'application Ryanair - vise à protéger le client en lui fournissant un symbole simple pour s'assurer qu'il sait qu'il réserve ses vols directement avec Ryanair et non via une agence de voyages en ligne.

Ryanair n'a conclu aucun accord commercial avec des agences de voyages en ligne (OTA) pour vendre des vols Ryanair. Toute capture de données d'écran de notre site www.ryanair.com, notamment à des fins commerciales de revente de nos vols, est strictement interdit dans nos CGV.

Nous conseillons à nos clients de toujours réserver directement via le site de Ryanair et l'application Ryanair où ils auront accès aux tarifs les plus bas, au service client direct et à des remboursements rapides. »