Ryanair : & Le Trinity College Ouvrent Un Centre De Recherche En Carburant Durable D'aviation

Ryanair S'engage À Un Objectif «SAF» De 12,5% D'ici 2030

Le Trinity College Dublin, en partenariat avec Ryanair, la compagnie aérienne la plus verte de l'UE, a annoncé aujourd'hui (29 avril) le lancement du Centre de Recherche en Aviation Durable Ryanair. Cette initiative historique - la première du genre en Irlande - a été rendue possible grâce à un don de 1,5 million d'€ qui permettra au Trinity College de monter une équipe de recherche multidisciplinaire du plus haut niveau sur les Carburants Durables d'Aviation (SAF), sur les Systèmes de propulsion Aéronautique Zéro Carbone, et la Cartographie du Bruit. Ces nouvelles connaissances éclaireront les politiques gouvernementales de l'UE et au-delà visant à rendre l'aviation durable écologiquement et économiquement, et conduiront à de futurs investissements de l'industrie aéronautique dans le développement durable. Le projet, qui emploiera 6 personnes, devrait démarrer à l'été 2021.

Ryanair, qui est convaincue que l'aviation doit jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique, cherche continuellement à atténuer l'impact de ses activités sur l'environnement. D'ici 2030, l'objectif de Ryanair est d'opérer 12,5% de ses vols avec des carburants durables d'aviation. Ceci, combiné à un investissement dans l'avion dernier cri de Boeing, réduira considérablement l'empreinte CO2 et la nuisance sonore de la compagnie au cours de la prochaine décennie.

Le développement durable et les technologies à faible émission de carbone sont un axe clé de la nouvelle génération de connaissance au Trinity College. Ce partenariat fera partie l'initiative «E3» du Trinity College de Dublin, relative à l'ingénierie, à l'environnement et aux technologies émergentes, s'attaquant à des problèmes mondiaux complexes tels que ceux auxquels est confrontée l'industrie aéronautique. Cette recherche de haut niveau visera à développer des solutions durables pour une industrie qui aspire à un avenir fructueux et neutre en carbone, avec des offres plus vertes pour ses clients et une planète vivable pour tous.

Le Centre de Recherche en Aviation Durable Ryanair accélérera trois domaines clés de recherche:

Carburants durables d'aviation Systèmes de Propulsion Aéronautique Zéro Carbone Cartographie Sonore pour les flottes d'aéronefs à faible bruit

Le Directeur du Développement Durable de Ryanair, Thomas Fowler, a déclaré:

«Ce don de 1,5 million d'€ de Ryanair pour aider à ouvrir le premier centre de recherche sur l'aviation durable d'Irlande est un projet extrêmement passionnant ainsi qu'un pilier important de nos objectifs environnementaux, soutenant l'objectif d'alimenter 12,5% de nos vols avec des carburants d'aviation durables d'ici 2030. En tant que 1ère compagnie aérienne d'Europe, nous avons la responsabilité de minimiser notre impact sur l'environnement, de rendre les vols plus écologiques et de conduire notre industrie vers une manière de voler plus durable tout en maintenant nos tarifs bas et abordables pour toutes les familles européennes.

Ce partenariat avec le Trinity College de Dublin vise à informer et à améliorer les investissements futurs de l'industrie aéronautique pour garantir un avenir neutre en carbone pour l'aviation et la réduction du bruit grâce à des investissements dans de nouvelles technologies. Nous sommes impatients de travailler avec le professeur agrégé Stephen Dooley, le professeur Stephen Spence et leurs équipes, qui s'engagent dans des recherches très attendues sur les Carburants Durables d'Aviation, les Systèmes de Propulsion Aéronautique Zéro Carbone et la Cartographie Sonore pour les flottes aériennes à faible bruit, dans l'espoir que l'industrie obtiendra les connaissances nécessaires pour investir en toute confiance dans les technologies et les carburants durables à l'avenir».

Le Dr Patrick Prendergast, Doyen du Trinity College Dublin, a déclaré:

«Le besoin crucial pour l'humanité de relever le grand défi de notre époque - le changement climatique - exige une nouvelle réflexion sur tous les fronts. La science et la recherche technologique ont un rôle vital à jouer dans la recherche de solutions équilibrées pour un monde meilleur, l'initiative «E3» est la réponse du Trinity College à cette nécessité. À l'aide de technologies émergentes, nos équipes multidisciplinaires de scientifiques et d'ingénieurs du nouveau Centre de Recherche en Aviation Durable de Trinity s'attaqueront à des questions importantes telles que la réduction des émissions aériennes à travers des carburants durables d'aviation, des propulsions électriques et une réduction du bruit. Nous sommes ravis d'accueillir Ryanair, qui s'est engagée à être la compagnie aérienne la plus propre et la plus verte d'Europe, pour explorer ces nouveaux horizons passionnants.»