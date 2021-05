Ryanair a annoncé affréter quatre vols supplémentaires à destination des supporters de Chelsea et Manchester City dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions, prévue le 29 mai à Porto, au Portugal.



La compagnie met en place des vols le 28 mai entre Manchester et Porto et entre Stansted et Porto, avec des vols retour prévus le 30 mai.



