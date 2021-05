Ryanair : nouveaux vols entre l'Ecosse et le Portugal

Ryanair va proposer davantage de vols au départ de l'Ecosse et à destination du Portugal, soit plus de 20 000 sièges supplémentaires, à compter du 24 mai, alors que le pays vient de rejoindre la liste verte des destinations, établie par l'Ecosse.



Au départ d'Edinburgh, les Ecossais pourront désormais s'envoler pour Faro, Lisbonne et Porto. Des vols entre Aberdeen et Faro et entre Glasgow et Faro son aussi prévus chaque semaine, indique la compagnie.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.