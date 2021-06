Ryanair : ouvre sa 16e base italienne à l'aéroport de Turin

Ryanair annonce aujourd'hui l'ouverture de sa 16e base italienne, à Turin, où deux appareils seront basés. L'opération a nécessité un investissement de 200 millions de dollars, indique la compagnie.



18 nouvelles liaisons (16 internationales et 2 domestiques) seront proposées cet hiver à partir de Turin, soit un total de 32 routes et 123 vols au départ chaque semaine.



'Nous bénéficions d'un excellent partenariat avec l'aéroport de Turin depuis notre tout premier vol de Londres Stansted à Turin en 1999 et nous sommes très heureux de continuer à nous développer dans la région après 22 années de succès', a commenté Eddie Wilson, le directeur général de Ryanair.



