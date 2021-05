Ryanair : se réjouit des décisions du tribunal de l'UE

Ryanair a salué aujourd'hui les décisions du Tribunal de l'UE selon lesquelles les aides d'État en faveur d'Air France-KLM et de la TAP (compagnie nationale portugaise) enfreignaient le droit de l'UE.



Ryanair indique qu'Air France-KLM et la TAP auraient touché respectivement 3,4 MdsE et 1,2MdE d'aides d'État, et que 'les gouvernements de ces pays ont décidé de soutenir uniquement leurs transporteurs nationaux'.



Approuvées par la Commission européenne, ces aides sont depuis contestées en justice par Ryanair qui estime qu'elles s'inscrivent 'à l'encontre des principes fondamentaux du droit de l'UE et ont inversé le cours du processus de libéralisation du transport aérien en récompensant l'inefficacité et en encourageant la concurrence déloyale.'



'Les décisions rendues aujourd'hui dans deux recours, parmi plus de vingt déposés à ce jour devant le Tribunal, sont une victoire importante pour les consommateurs et la concurrence', se réjouit Ryanair.



