Ryanair : nouvel accord conclu avec le personnel de cabine

Ryanair annonce qu'une majorité écrasante du personnel de cabine (plus de 75%) en France a voté en faveur d'un nouvel accord, qui prévoit des améliorations salariales, des augmentations salariales futures jusqu'en 2026, ainsi que d'autres avantages.



Cette année, la compagnie atteindra 115% de sa capacité pré-Covid et donne la priorité aux améliorations salariales post-Covid pour son personnel par le biais d'accords négociés afin de préserver les emplois et de disposer d'une base pour la croissance.



'Nous continuons à travailler, à travers l'Europe, sur des accords, similaires à ceux conclus en France. Ces accords embrassent notre compromis de donner la priorité aux améliorations salariales post-Covid', souligne Darrell Hugues, directeur du personnel de Ryanair.



