Ryanair : ouvre 6 nouvelles liaisons de Tirana

Le 25 janvier 2024 à 16:34

Ryanair a lancé son tout premier programme été 2024 pour Tirana avec 22 liaisons, dont 6 nouvelles liaisons vers Bari, Birmingham, Bristol, Budapest, Marseille et Vienne.



Au cours des cinq prochaines années, Ryanair continuera d'investir et de se développer en Albanie, en proposant davantage de liaisons, des tarifs plus bas et une croissance du trafic.



