Ryanair : prêt à investir en Ukraine dès la fin de la guerre

Ryanair annonce avoir tenu une importante réunion à Kiev, avec le vice-premier ministre pour la restauration de l'Ukraine et ministre de l'infrastructure, Oleksandr Kubrakov, au cours de laquelle la compagnie a dévoilé son intention d'investir plus de 3 milliards de dollars pour reconstruire rapidement l'industrie aéronautique ukrainienne une fois la guerre terminée.



Des représentants des principaux aéroports ukrainiens (Kiev, Lviv et Odessa) étaient également présents.



Au cours de la visite, la haute direction de Ryanair a pu examiner l'état des terminaux de l'aéroport international de Kiev (Boryspil international Airport), les zones de récupération des bagages, d'enregistrement, d'embarquement, les points de contrôle...



Ryanair indique avoir constaté ' l'excellent état de l'infrastructure aéroportuaire et sa capacité opérationnelle à reprendre les vols lorsque cela sera possible en toute sécurité '.



Ryanair s'est engagé à revenir avec des vols à bas prix vers/depuis l'Ukraine dans les 8 semaines suivant la réouverture de l'espace aérien ukrainien. La compagnie évoque 600 vols hebdomadaires opérés par des avions Ryanair depuis les principaux aéroports de Kiev, Lviv et Odessa, reliant ces villes à plus de 20 capitales de l'UE.



En outre, Ryanair prévoit d'ouvrir des vols intérieurs quotidiens entre Kiev, Lviv et Odessa, dès que ces aéroports seront en mesure de les gérer.





