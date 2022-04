"Ce que nous constatons en ce moment, c'est que les prix sont légèrement inférieurs à ce qu'ils étaient en 2019, avant le programme COVID, pendant les mois de mars, avril et mai. Ils sont quelque part entre 5 % et 10 % plus élevés en ce moment à travers les mois de juin, juillet, août et septembre", a déclaré O'Leary à l'Irish Independent.

"Je pense que les tarifs seront en hausse cette année pendant les mois de pointe de l'été, de 5 à 10 %."