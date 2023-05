Ryanair prévoit un été fort après un bénéfice annuel presque record

Ryanair a réalisé un bénéfice annuel presque record au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars et est prudemment optimiste : la forte demande estivale assurera une croissance modeste des bénéfices au cours des 12 prochains mois, malgré le fait que les coûts du carburant soient moins bien couverts que par le passé.

La plus grande compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers s'attend à une croissance de 10 % du trafic cette année pour compenser largement la hausse de 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) de sa facture pétrolière, a-t-elle déclaré lundi en annonçant un bénéfice annuel après impôts de 1,43 milliard d'euros, légèrement supérieur aux prévisions.

Ryanair a déclaré qu'elle devrait profiter davantage des tarifs de pointe de l'été "qui tendent à être supérieurs à ceux de l'année dernière", alors que la capacité des vols court-courriers européens devrait être inférieure de 5 à 10 % aux niveaux d'avant la pandémie.

"Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les personnes qui ont été enfermées pendant les deux années de COVID recommencent à voyager. Ils ne considèrent pas le voyage comme un luxe mais comme une nécessité et les familles reviennent sur les plages d'Europe cet été", a déclaré le directeur général Michael O'Leary lors d'une présentation aux investisseurs.

D'autres grandes compagnies aériennes européennes, et plus récemment EasyJet, sa rivale à bas prix, ont toutes fait état de réservations estivales solides, ce qui montre que les consommateurs accordent la priorité aux voyages, même si leurs revenus sont comprimés par une inflation plus élevée.

Les actions de Ryanair, en hausse de 27 % depuis le début de l'année, ont progressé de 1,4 % dans les premiers échanges.

M. O'Leary a averti qu'il n'était pas tout à fait sûr que cela se poursuive et que l'hiver et le début de l'année 2024 pourraient être plus difficiles.

Toutefois, il a ajouté qu'un important arriéré de livraisons d'avions est susceptible de limiter la croissance de la capacité européenne pendant au moins quatre années supplémentaires et de créer "d'énormes opportunités de croissance" pour Ryanair, qui ajoutera 110 nouveaux avions Boeing au cours des trois prochains étés.

Les retards de livraison de Boeing pourraient repousser une partie de la croissance attendue au second semestre de cette année, moins rentable, et nécessiter une réduction judicieuse de la capacité, a-t-il déclaré, le transporteur s'attendant à manquer d'une dizaine de nouveaux avions en juin et juillet.

Neil Sorahan, directeur financier, a déclaré à Reuters que la compagnie irlandaise restait confiante dans sa capacité à augmenter le nombre de passagers à 185 millions, contre un record de 168,6 millions au cours de l'exercice précédent.

Les retards de livraison pourraient potentiellement réduire le nombre de passagers au premier semestre de 750 000, a-t-il dit.

M. O'Leary s'attend à ce que tous les avions nécessaires pour l'été 2024 arrivent d'ici la fin du mois de mai prochain et à ce que les livraisons se déroulent "en douceur" l'été prochain.

Un accord de plusieurs milliards de dollars conclu ce mois-ci avec Boeing pour l'achat de 300 jets permettra au trafic d'atteindre 300 millions de passagers par an d'ici mars 2034, a prédit Ryanair.

Le bénéfice après impôts de 1,43 milliard d'euros (1,57 milliard de dollars) réalisé par Ryanair sur l'ensemble de l'année est légèrement supérieur aux attentes des analystes et à ses propres prévisions, qui s'élevaient à 1,425 milliard d'euros.

La compagnie a enregistré une perte de 355 millions d'euros au cours de l'exercice de l'année dernière, frappé par la pandémie, mais son redressement a failli dépasser le bénéfice record de 1,45 milliard d'euros réalisé au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars 2018. (1 $ = 0,9084 euros) (Reportage de Padraic Halpin Rédaction de Shailesh Kuber et David Goodman)