Ryanair : publie ses statistiques du mois d'octobre

04/11/2020 | 15:54

Ryanair a publié aujourd'hui ses statistiques relatives au mois d'octobre. La compagnie indique avoir transporté 4,1 millions de clients le mois dernier (contre 5,1 millions en septembre) tandis que 97% des vols sont arrivés à l'heure.



Ryanair a également publié ses scores d'expérience client 'Rate My Flight' d'octobre. Sur 45 000 répondants, 91% ont évalué leur vol comme 'Excellent/Très bon /Bon', avec des notes élevées pour la convivialité de l'équipage (94%), le service à bord (92%) ), l'embarquement (88%) ou encore la gamme de plats et boissons (86%).





